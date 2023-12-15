Алдонин рассказал, кого считает главными фаворитами сезона РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин назвал главных претендентов на чемпионовство в РПЛ.

«Главными фаворитами на чемпионство являются первые три команды: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо». Но в эту гонку могут вклиниться и другие клубы. В целом лидирующая пятерка-шестерка будет на что-то претендовать в этом сезоне», — приводит слова Алдонина Betonmobile.

После 18 туров чемпионата России лидером является «Краснодар», набрав 38 очков. Следом идет «Зенит» с 36 очками на счету. Тройку лидеров замыкает «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 32 очка.

Матчи РПЛ возобновятся 3 марта 2024 года.