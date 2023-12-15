Два иностранца войдут в тренерский штаб «Оренбурга»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в клубе произойдут перестановки в тренерском штабе.

«Сейчас работаем над усилением тренерского штаба команды. Аргентинский специалист уже на подьезде, а еще один испанец буквально на днях также присоединится к клубу. Нам нужны качественные работники. Они войдут в штаб Деограсии», — сказал Андреев «РБ Спорт».