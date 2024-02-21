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21 февраля, 19:10

Агент: «Васютин статистически сильнее Кержакова и Адамова»

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Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера «Зенита» Александра Васютина, заявил, что его клиент сильнее своих конкурентов по позиции в петербургском клубе.

«Сейчас по всем статистическим показателям он может быть первым номером. Просто ему надо больше доверять. Статистически Васютин сильнее Кержакова и Адамова», — приводит слова Дубровина «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Васютин сыграл 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей и 2 раза оставлял свои ворота «сухими».

«Зенит» находится на 2-м месте в РПЛ, набрав 36 очков в 18 играх. В 19-м туре сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча пройдет 2 марта на «Газпром Арене», начало — в 19.30 мск.

Источник: Спорт День за Днем
Александр Васютин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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