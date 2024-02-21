Агент: «Васютин статистически сильнее Кержакова и Адамова»

Футбольный агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера «Зенита» Александра Васютина, заявил, что его клиент сильнее своих конкурентов по позиции в петербургском клубе.

«Сейчас по всем статистическим показателям он может быть первым номером. Просто ему надо больше доверять. Статистически Васютин сильнее Кержакова и Адамова», — приводит слова Дубровина «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне Васютин сыграл 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей и 2 раза оставлял свои ворота «сухими».

«Зенит» находится на 2-м месте в РПЛ, набрав 36 очков в 18 играх. В 19-м туре сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком». Встреча пройдет 2 марта на «Газпром Арене», начало — в 19.30 мск.