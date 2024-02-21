Трахтенберг рассказал, как помог Карпину во время конфликта с Ловчевым

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг вспомнил, как помог главному тренеру сборной России Валерию Карпину, когда тот возглавлял «Спартак».

«Были моменты, когда Карпин прислушивался ко мне. Особенно, например, когда у них была публичная дискуссия на страницах «Советского спорта» с Евгением Ловчевым. Я должен был отстаивать интересы Валерия Карпина.

В последнем раунде, когда Ловчев попытался обескуражить заключительной атакой Карпина, Валера мне сказал по телефону: «Леонид, ну я уже не знаю, что ему говорить». И тогда я перечислил тренерские заслуги Ловчева и сравнил их с достижениями Карпина. Это был последний, решающий абзац. Как выяснилось, это был нокаут», — цитирует Трахтенберга «РБ Спорт».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год (с полугодичным перерывом в 2012 году).