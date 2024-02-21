Чанов: «Михаил Кержаков полностью реализовал себя в футболе»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что голкипер «Зенита» Михаил Кержаков сумел себя реализовать.

21 февраля российский футболист сообщил, что сезон-2023/24, скорее всего, станет последним для него.

«По большому счету он себя реализовал. Почему? Потому что достижения его и команды на высоком уровне. Титулы в чемпионате России, и на международной арене успел поучаствовать», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

37-летний россиянин является воспитанником петербургского клуба. Всего за сине-бело-голубых вратарь провел 130 матчей, в которых пропустил 112 голов и 52 раза оставлял свои ворота неприкосновенными. С клубом он 5 раз выигрывал чемпионат России и Суперкубок и 2 раза — Кубок страны.

Контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2024 года.