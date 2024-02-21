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21 февраля, 16:32

Чанов: «Михаил Кержаков полностью реализовал себя в футболе»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что голкипер «Зенита» Михаил Кержаков сумел себя реализовать.

21 февраля российский футболист сообщил, что сезон-2023/24, скорее всего, станет последним для него.

«По большому счету он себя реализовал. Почему? Потому что достижения его и команды на высоком уровне. Титулы в чемпионате России, и на международной арене успел поучаствовать», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

37-летний россиянин является воспитанником петербургского клуба. Всего за сине-бело-голубых вратарь провел 130 матчей, в которых пропустил 112 голов и 52 раза оставлял свои ворота неприкосновенными. С клубом он 5 раз выигрывал чемпионат России и Суперкубок и 2 раза — Кубок страны.

Контракт Кержакова с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2024 года.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Михаил Кержаков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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