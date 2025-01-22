Товарищеский матч «Ахмата» и «Славии» отменили из-за погодных условий

Из-за плохих погодных условий не состоится товарищеский матч между «Ахматом» и болгарским клубом «Славия». Об этом сообщили в Telegram-канале российской команды.

Матч был запланирован на среду, начало — в 16.00 по московскому времени. Сейчас «Ахмат» тренируется в Турции.

Сегодня также в связи с неблагоприятными погодными условиями был отменен контрольный матч «Факела» против боснийского «Железничара».