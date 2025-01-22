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Сегодня, 14:55

Агент Барбоза считает, что трансфер Луиса Энрике повысил шансы «Зенита» на победу в РПЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о трансфере игрока «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Топ-трансфер? Да, однозначно. Ожидания очень большие. Энрике — перспективнейший футболист, он сто процентов усилит «Зенит». С ним шансы петербуржцев на чемпионство увеличиваются, он точно сыграет роль в гонке за трофей. К тому же трансфер Энрике — это отличная инвестиция. Его знают все скауты мира и пристально за ним следят, поэтому существует большая вероятность выгодно его продать в будущем», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о трансфере игрока сборной Бразилии 20 января. В рамках сделки в «Ботафого» из «Зенита» отправится Артур, а летом бразильский клуб пополнит еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
Паулу Барбоза
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«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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