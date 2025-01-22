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Агент Барбоза: «Неймар в «Зените»? Там много бразильцев, подходящая для него атмосфера»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.

«Неймар в «Зените»? Такой вариант нельзя исключать. На самом деле я думаю, что «Зенит» — один из тех клубов, которые могут быть интересны Неймару, потому что у него там есть друзья бразильцы. Это играет большую роль — ему просто необходима такая атмосфера. Но этот трансфер был бы более реальным, если бы не «Интер Майами», в котором играет Месси. Думаю, это его цель номер один.

Для Неймара период в Саудовской Аравии стал большим разочарованием, ему там было совсем неинтересно. Наверное, он расторгнет контракт и уедет либо в Бразилию, либо в США. А трансфер в «Зенит» в будущем — почему нет? Если сделают предложение, он его обязательно рассмотрит и будет учитывать тот факт, что там играют бразильцы», — сказал Барбоза «РБ Спорт».

Неймар выступает за саудовский «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. Из-за травм футболист провел всего 7 матчей за клуб, отметившись голом и 3 ассистами.

Источник: РБ Спорт
Неймар Сантос
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
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4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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Зенит – ЦСКА
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