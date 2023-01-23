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Сегодня, 17:50

Тошич уверен, что Слуцкий скоро снова станет чемпионом России

Константин Белов
Корреспондент
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Леонид Слуцкий и Зоран Тошич.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Леонида Слуцкого.

— Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне. Сейчас у него непростой период, вылетел из премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдет новый клуб, и покажет на что способен. Для меня — это лучший тренер, с которым я работал.

— Верите, что Слуцкий в будущем станет чемпионом России?

— Конечно, уверен. И не через пару лет, а гораздо раньше.

— Он выиграет чемпионат с ЦСКА?

— Трудно сказать. У ЦСКА есть хороший тренер, Владимир Федотов. Но Викторович — легенда клуба! ЦСКА в последний раз был чемпионом, когда именно он был тренером. Не знаю, может через год, два или три, но для него всегда будет место в ЦСКА, — сказал Тошич «СЭ».

15 ноября Слуцкий принял решение покинуть «Рубин» по собственному желанию. Специалист работал в казанском клубе с 2019 года. Он трижды выигрывал РПЛ с ЦСКА и тренировал «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и сборную России.

Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
2
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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