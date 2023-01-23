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Сегодня, 17:49

Гулиев: «Насколько мне известно, переговоры с клубом «Нефтчи» велись»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб из Азербайджана.

— Хотели бы вы продолжить клубную карьеру в Азербайджане?

— Я все еще играю в России. У меня есть контракт. Было бы неправильно сказать, что я готов к переходу прямо сейчас. Сейчас я сосредоточен на клубе, чью футболку я ношу. По причинам, которые я перечислил, обсуждать этот вопрос нецелесообразно, — сказал Гулиев Sportlife.

— Вы смотрите азербайджанский футбол?

— Я не буду лгать. Есть матчи, которые я смотрю, но не все игры.

— Вы получали серьезные предложения от «Нефтчи» или «Карабаха»?

— Еще раз отмечу, что такие предложения предварительно обсуждаются с руководством клуба. Насколько мне известно, переговоры с клубом «Нефтчи» велись и могут продолжаться. У меня нет информации о переговорах с клубом «Карабах».

— Можем ли мы увидеть вас в одном из азербайджанских клубов этой зимой?

— Я не думаю, что это произойдет этой зимой. В настоящее время у меня действующий контракт с клубом, я игрок «Химок». Еще раз отмечу, что сейчас я сосредоточен на Российской премьер-лиге. Однако мы не можем знать будущее.

Аяз Гулиев
ФК Карабах
ФК Нефтчи
ФК Химки
0
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
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Торпедо М

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