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Судейство

Сегодня, 19:42

«Торпедо» — «Спартак»: Нетфуллин сыграл как Пике — арбитр правильно назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Равиль Нетфуллин.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Фото Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Фото Скриншот из трансляции
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На 14-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» арбитр Павел Шадыханов после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи зафиксировал фол Равиля Нетфуллина и назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Судья квалифицировал действия торпедовца как нарушение правил, потому что левая рука игрока была отставлена в сторону.

Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Скриншот из трансляции

Поначалу Шадыханов этого не увидел, и в его действия пришлось вмешаться Кириллу Левникову и Егору Болховитину.

Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Скриншот из трансляции
Эпизод с фолом Равиля Нетфуллина.
Скриншот из трансляции

Те, кто считает, что за такие действия футболиста обороняющейся команды нельзя назначать пенальти, должны вспомнить матч ЧМ-2018 между сборными Испании и России (1:1, пенальти — 3:4). Тогда в первом тайме Жерар Пике тоже находился спиной к Артему Дзюбе, тоже не видел удара соперника, но задрал руку и был наказан Бьорном Кайперсом 11-метровым ударом. Реализовав его, наша команда сравняла счет.

Жерар Пике
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
5
2
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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