В воскресенье, 17 июля, состоится матч первого тура РПЛ между «Торпедо» и «Сочи».

Встреча пройдет на «Арене Химки» и начнется в 15.00 по московскому времени.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке.

Это первая очная встреча команд. Ранее «Торпедо» и «Сочи» не играли друг против друга даже в товарищеских встречах.

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