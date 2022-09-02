«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Калмыковым

Футбольный клуб «Торпедо Москва» и нападающий Амур Калмыков договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Калмыков выступал за «Торпедо» с 2020 года. В прошлом сезоне первой лиги он принял участие в 33 матчах, в которых забил 13 мячей.

В пяти встречах нынешнего сезона РПЛ нападающий не отметился результативными действиями.