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Сегодня, 15:58

«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Калмыковым

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный клуб «Торпедо Москва» и нападающий Амур Калмыков договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Калмыков выступал за «Торпедо» с 2020 года. В прошлом сезоне первой лиги он принял участие в 33 матчах, в которых забил 13 мячей.

В пяти встречах нынешнего сезона РПЛ нападающий не отметился результативными действиями.

ФК Торпедо (Москва)
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