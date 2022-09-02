«Торпедо» расторгло контракт с нападающим Калмыковым
Футбольный клуб «Торпедо Москва» и нападающий Амур Калмыков договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 28-летнего футболиста с московским клубом был рассчитан до 30 июня 2024 года.
Калмыков выступал за «Торпедо» с 2020 года. В прошлом сезоне первой лиги он принял участие в 33 матчах, в которых забил 13 мячей.
В пяти встречах нынешнего сезона РПЛ нападающий не отметился результативными действиями.
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|
3
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|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
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|
5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
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|13
|
6
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|4
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|3
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|
9
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|7
|2
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|2
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|
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|7
|2
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|1
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|
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|2
|0
|5
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|
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|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
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