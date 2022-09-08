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Сегодня, 12:55

В «Урале» сообщили об отказе отпускать Гаджимурадова в «Спартак»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рамазан Гаджимурадов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» хочет взять в аренду игрока команды Рамазана Гаджимурадова.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что красно-белые попытаются арендовать игрока в последний день трансферного окна в России.

«Никто никого не пытается арендовать! Блеф это или не блеф... Может, они хотели, но мы не хотим», — сказал Иванов «СЭ».

24-летний футболист в этом сезоне РПЛ провел 7 матчей за команду, не отметившись результативными действиями. Его соглашение с «Уралом» рассчитано до лета 2023 года.

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