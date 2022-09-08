Гендиректор «Краснодара» Хашиг намекнул на возможное усиление в последний день трансферного окна

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил на вопрос, закончил ли клуб трансферную кампанию.

— Скоро все узнаете, — цитирует «РБ Спорт» Хашига.

— То есть еще будут трансферы?

— Я говорю — читайте наши соцсети, все будет, — добавил он.

Трансферное окно в России закроется в ночь с 8 на 9 сентября.

После восьми туров чемпионата России «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре «быки» на выезде сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 10 сентября в 17.30 по московскому времени.