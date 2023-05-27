В субботу, 27 мая состоится матч 29-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Оренбургом».

Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице с 13 очками, «Оренбург» идет на 8-й строчке с 40 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на телеканале «Матч Премьер».