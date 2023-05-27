Агент Мантуана сообщил, что общается с несколькими клубами

Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о будущем футболиста в петербургском клубе.

«Никакой конкретики относительно будущего Густаво нет. Пока неизвестно, где Мантуан окажется в следующем сезоне. На данный момент мы консультируемся с несколькими клубами», — приводит слова Гарсии Sport24.

Бразилец играет за сине-бело-голубых на правах аренды из «Коринтианса». Ранее агент заявил, что футболист хочет остаться в России.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провел 27 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Мантуана в 3 миллиона евро.