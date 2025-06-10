«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Нетфуллина

«Торпедо» и полузащитник Равиль Нетфуллин достигли договоренности о расторжении действующего контракта по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Нетфуллин выступал за команду с 2020 по июнь 2023 и с июля 2024 года по май 2025 года.

В сезонах-2021/22 и -2024/25 он помогал торпедовцам выйти в РПЛ.

В активе 32-летнего полузащитника 138 матчей за «Торпедо», в которых он забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.