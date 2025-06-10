Источник: Черчесов провел встречу с председателем совета директоров ЦСКА Орешкиным

Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Динамо» Станислав Черчесов 10 июня встречался с председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным, сообщает Sport Baza.

По данным источника, неизвестно о чем Черчесов общался с Орешкиным и является ли специалист одним из кандидатов на должность главного тренера ЦСКА.

9 июня Марко Николич покинул пост главного тренера московского клуба. Специалист должен возглавить АЕК.