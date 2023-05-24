«Торпедо» объявило об уходе Довбни в конце сезона
Голкипер «Торпедо» Александр Добвня покинет команду после окончания сезона.
Контракт с 36-летним голкипером будет расторгнут по соглашению сторон.
Довбня выступает за «Торпедо» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и один раз отстоял на ноль.
Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/3799
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|
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|66
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|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
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|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
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|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
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|13
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|47-38
|45
|
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|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
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|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
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|11
|4
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|
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|8
|6
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|29-45
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|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
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Спартак
|26
|1
|9
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