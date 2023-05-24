«Торпедо» объявило об уходе Довбни в конце сезона

Голкипер «Торпедо» Александр Добвня покинет команду после окончания сезона.

Контракт с 36-летним голкипером будет расторгнут по соглашению сторон.

Довбня выступает за «Торпедо» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и один раз отстоял на ноль.