Тошич считает, что ЦСКА в следующем сезоне навяжет борьбу «Зениту»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о перспективах московского клуба.

«ЦСКА пора возвращать себе статус сильнейшего клуба России. В этом сезоне уже есть большой успех — выход в финал Кубка России. Надо обязательно обыгрывать «Краснодар» и завоевывать долгожданный трофей. У команды видны чемпионские амбиции. В следующем сезоне они навяжут борьбу «Зениту» в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

В финале FONBET Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

В РПЛ армейцы на данный момент занимают 2-е место, набрав 54 очка за 28 туров.