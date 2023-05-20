«Оренбург» — «Зенит»: оренбуржцы сравняли счет в матче

Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов забил на 41-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Форвард оренбуржцев Владимир Обухов сделал пас в штрафную, защитник Кирилл Печенин с лицевой прострелил в центр, а Эктов набежал и забил гол.