«Торпедо» — «Динамо»: Гладышев удвоил преимущество бело-голубых

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Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев забил гол в матче 28-го тура РПЛ против «Торпедо».

20-летний форвард отличился на 45-й минуте матча, удвоив преимущество своей команды. Хавбек бело-голубых Арсен Захарян открылся на левом фланге и получил точный пас партнера, далее последовала передача в центр штрафной соперника, где Гладышев завершил комбинацию забитым голом.