«Торпедо» — «Ахмат»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 6 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Торпедо» на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Ахмат» победил соперника, забив всего один гол (1:0). Московский клуб потерпел три поражения подряд в рамках РПЛ, команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Торпедо» — «Ахмат» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».