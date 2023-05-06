Рамирес заявил, что в «Краснодаре» хотят выиграть все оставшиеся матчи

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о ближайших матчах команды в РПЛ.

«Сейчас в команде отличное настроение, мы хотим выиграть первый трофей в истории клуба. Но сейчас мы полностью сконцентрированы на играх в чемпионате России. Впереди нас ждут игры против «Крыльев» и «Зенита». Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, хочется выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ. Сейчас фокус на игре против Самары», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».

28-летний эквадорец в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

В воскресенье, 7 мая, занимающий шестое место «Краснодар» примет «Крылья Советов», которые располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск.