Томас Цорн: «На «Спартак» всегда оказывается сильное давление»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, о целях команды и линии развития клуба.

— Российский футбол в основном сосредоточен в Москве. В этом есть определенное преимуществ, — цитирует Цорна Berliner Zeitung.

Сейчас мы многое меняем в команде. Мы хотим сделать «Спартак» более европейским, привнести более чуткую структуру. Когда я пришел, в нем не было четкой линии. Не было понятно, в каком именно направлении клуб хочет двигаться дальше. До столетия клуба в 2022-м мы хотим выиграть один-два трофея.

На нас всегда оказывается сильное давление, болельщики хотят видеть успех команды. А противники всегда стремятся обыграть самый титулованный клуб. «Спартак» — это уже серьезная сила.

Нам нужно увеличивать прибыль, чтобы снова регулярно достигать успеха. Сейчас мы сменили поколение игроков внутри команды и теперь делаем ставку больше на молодежь.

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