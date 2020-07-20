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«Точность превыше времени». Калошин оценил использование ВАР в России

18:50
Судья Станислав Васильев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья Станислав Васильев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин на пресс-конференции заявил, что система будет совершенствоваться.

— ВАР — это в том числе работа реплей-операторов, — сказал Калошин. — Не всегда реплей-операторы могут своевременно выдать ракурс ассистентам, прокрутить его с определенной скоростью. Работа реплей-операторов — участок, который нужно улучшать. Мы постоянно ведем разговоры с техническим провайдером.

Если комплексный момент, то требуется побольше времени, чтобы проверить. С пенальти — полегче. Есть еще определенная психологическая составляющая. Если для судьи на футбольном поле вопрос заключается в том, фол это или нет. То для ассистента — ошибка или нет. Это два разных подхода к работе арбитров: на поле и в комнате.

Конечно, нам надо прибавлять, чтобы моменты просматривались побыстрее. Точность пока у нас превыше времени. Лучше принять верное решение, но медленнее, чем ошибочное, но быстрее. (Наталья Юрина)

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