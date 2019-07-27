Точилин считает, что "Сочи" не заслужил крупное поражение от "Краснодара"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин после поражения от "Краснодара" (0:3) в матче третьего тура чемпионата России поделился впечатлениями об игре.

– Тяжело такие поражения даются. Сомневаюсь, что мы заслужили такое крупное поражение. Во всех трех играх соперник не имел такого колоссального преимущества. Первые два удара залетели в наши ворота... Полоз был после болезни. Черную полосу он преодолеет, голы еще будут. Календарь? Надо отнестись с понимаем, нужно его придерживаться, – сказал Точилин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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