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Сегодня, 21:05

Точилин назвал поведение Бителло в отношении «Динамо» непрофессиональным

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший капитан московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал новость о том, что полузащитник бело-голубых Бителло до сих пор находится в Бразилии и не хочет возвращаться в расположение клуба.

Ранее издание Globo сообщило, что «Динамо» может подать в суд на бразильского игрока. Бителло могут наказать полугодичной дисквалификацией и штрафом в 25 млн долларов.

«Бителло поступает непрофессионально. У бразильца есть трудовой договор, который он должен выполнять. «Динамо» имеет все основания подать на него в суд. Уже были такие ситуации в российском футболе, как с Венделом, например. Этими действиями футболисты хотят вынудить клуб их продать.

Такие случаи в мировом футболе не редкость, но это ненормально. Надо ли покупать за большие деньги иностранцев? Это бизнес, и тут бывают риски. Многое еще зависит от агентов», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Бителло провел за «Динамо» 21 матч, забил один мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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Спартак – Оренбург
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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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