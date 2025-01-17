Ду Кейрос — о новом тесте на зимних сборах «Зенита»: «Было непривычно бежать в таком обмундировании»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился мнением о новом тесте, который сине-бело-голубые прошли на зимних сборах в Дохе.

«Да, я первый раз делал подобный тест, и он показался действительно очень сложным. Постарался выполнить задание на максимуме возможностей, и получилось так, что я стал одним из лучших. В чем сложность прохождения теста? Самое сложное было, конечно же, дышать. Да и в принципе было непривычно бежать в таком обмундировании, но дышать было тяжелее всего. И под конец ноги были тяжелыми», — приводит пресс-служба питерцев слова футболиста.

В пятницу на утреннем занятии в столице Катара игроки «Зенита» выполняли беговую работу с маской, специальным рюкзаком, пульсометром и трекером. Отмечалось, что данный тест позволяет получить более точные данные о физиологии футболиста, в частности помогает определить максимальное потребление кислорода игроком.