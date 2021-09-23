«Даже Дзюба не подрочит». Видео презентации Матч ТВ попало в сеть
14:27
В сеть попало видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ», в котором канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
В конце мероприятия была презентована рэп-композиция в исполнении ведущих и комментаторов телеканала, в которой звучат следующие строчки:
«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет,
Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит", — говорится в треке.
В начале ноября 2020 года в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. В связи с инцидентом форвард был выведен из состава сборной России на ноябрьские матчи Лиги наций, а также был лишен капитанской повязки в «Зените».
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