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«Даже Дзюба не подрочит». Видео презентации Матч ТВ попало в сеть

14:27
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В сеть попало видео с презентации нового сезона телеканала «Матч ТВ», в котором канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

В конце мероприятия была презентована рэп-композиция в исполнении ведущих и комментаторов телеканала, в которой звучат следующие строчки:

«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет,

Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит", — говорится в треке.

В начале ноября 2020 года в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. В связи с инцидентом форвард был выведен из состава сборной России на ноябрьские матчи Лиги наций, а также был лишен капитанской повязки в «Зените».

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Иван Торопцев все материалы автора

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