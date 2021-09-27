Орлов отреагировал на слова Хашига, который назвал «Сочи» командой из Санкт-Петербурга
15:15
Известный телекомментатор Геннадий Орлов отреагировал на резкое высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига.
Ранее Хашиг назвал «Сочи» командой из Санкт-Петербурга.
«Слова Хашига о том, что «Сочи» — команда из Петербурга? Я не хочу комментировать такую глупость!» — сказал Орлов «СЭ».
Ранее Хашиг заявил, что видеоарбитр встречи «Краснодар» — «Сочи» Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью матча Игоря Панина в спорных моментах. В игре были удалены два игрока «быков»: защитник Урош Спаич и полузащитник Александр Черников.
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