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Орлов отреагировал на слова Хашига, который назвал «Сочи» командой из Санкт-Петербурга

15:15
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов отреагировал на резкое высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига.

Ранее Хашиг назвал «Сочи» командой из Санкт-Петербурга.

«Слова Хашига о том, что «Сочи» — команда из Петербурга? Я не хочу комментировать такую глупость!» — сказал Орлов «СЭ».

Ранее Хашиг заявил, что видеоарбитр встречи «Краснодар» — «Сочи» Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью матча Игоря Панина в спорных моментах. В игре были удалены два игрока «быков»: защитник Урош Спаич и полузащитник Александр Черников.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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