Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

1 марта, 08:30

Журавель: «Если хотите кого-то казнить просмотром футбола, включайте матч «Факел» — «Химки» за 2023 год»

Журавель назвал самый худший матч РПЛ за последнее время
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» вспомнил худший матч РПЛ по качеству игры за последнее время.

— Недавно хоккеист Никита Филатов назвал блевотиной игру «Ак Барса». В РПЛ такая команда есть?

— Сейчас — нет. В прошлом сезоне так можно было охарактеризовать то, что показывали «Торпедо» и «Химки», когда проигрывали всем подряд.

Особняком стоит матч «Факела» против «Химок». Март 2023-го, первая встреча после рестарта, все соскучились по российскому футболу. Я не исключение. Уселся перед телевизором и...

Ох, это было что-то чудовищное! Вполне сопоставимое с тем, что сказал Филатов. На поле вообще ничего не происходило, кроме бесконечных фолов. Набралось их в итоге более сорока. Когда прозвучал финальный свисток, поймал себя на мысли, что просто потерял два часа. Если хотите кого-то казнить просмотром футбола, включайте матч «Факел» — «Химки»!

Впрочем, даже в моей любимой Англии есть команды, которые из года в год превращают футбол в серую унылость.

— Например?

— Чемпион в этом смысле — тренер Шон Дайч. Консервативный, осторожный. При нем что «Бернли», что «Эвертон» выглядят одинаково. Сзади сплошной бетон, ну а впереди за счет длинной передачи, может, и удастся что-то зацепить... Катастрофа!

Матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» тоже не суперафиша, мягко говоря. Но прошлогоднее воронежское рубилово англичанам точно не переплюнуть.

Владимир Ивич. Тимур Журавель: «Ивич — первый тренер, который получил от Галицкого лицензию на убийство стиля»
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
5
3
Читайте также
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журавель: «Генич — комментатор номер один»

Ахметов: «Был удивлен предложением «Зенита». Наверное, никто не предполагал, что я могу сюда перейти»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости