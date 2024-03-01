Известный журналист и комментатор Тимур Журавель в интервью «СЭ» вспомнил худший матч РПЛ по качеству игры за последнее время.

— Недавно хоккеист Никита Филатов назвал блевотиной игру «Ак Барса». В РПЛ такая команда есть?

— Сейчас — нет. В прошлом сезоне так можно было охарактеризовать то, что показывали «Торпедо» и «Химки», когда проигрывали всем подряд.

Особняком стоит матч «Факела» против «Химок». Март 2023-го, первая встреча после рестарта, все соскучились по российскому футболу. Я не исключение. Уселся перед телевизором и...

Ох, это было что-то чудовищное! Вполне сопоставимое с тем, что сказал Филатов. На поле вообще ничего не происходило, кроме бесконечных фолов. Набралось их в итоге более сорока. Когда прозвучал финальный свисток, поймал себя на мысли, что просто потерял два часа. Если хотите кого-то казнить просмотром футбола, включайте матч «Факел» — «Химки»!

Впрочем, даже в моей любимой Англии есть команды, которые из года в год превращают футбол в серую унылость.

— Например?

— Чемпион в этом смысле — тренер Шон Дайч. Консервативный, осторожный. При нем что «Бернли», что «Эвертон» выглядят одинаково. Сзади сплошной бетон, ну а впереди за счет длинной передачи, может, и удастся что-то зацепить... Катастрофа!

Матч «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест» тоже не суперафиша, мягко говоря. Но прошлогоднее воронежское рубилово англичанам точно не переплюнуть.