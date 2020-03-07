Тимур Шипшев: «В принципе, справлялись с Комличенко»

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России посетовал на реализацию моментов.

— Стройности как в обороне, так и в атаке не было. По большому счету два раза перешли в быструю атаку, — отметил Шипшев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Нанесли два удара. Первый тайм нельзя занести в актив.

Во втором тайме пошла обоюдная игра. Были моменты, могли забить. Не выиграешь матч, если не забивать.

Нельзя сказать, что моментов было много, но они были. Если бы мы забили, то увезли бы очки.

Тяжело бороться с Комличенко? Тяжело, но можно. Мы понимали, что они его выпустят, а также Филиппа. Они в позиционной атаке предпочтительны. К сожалению, пропустили передачу, которую он замкнул. Так, в принципе справлялись с ним.