Агент Тимур Гурцкая поделился мнением относительно инициативы о расширении российской премьер-лиги до 18 команд.

«У меня сложные отношения через прессу с Заремой, но она правильно сказала, что не надо плодить нищету в этой ситуации. Нужно собраться. Если нас отстранят от УЕФА, нужно плодотворно использовать эту ситуацию. Развить ничего не получится, но нужно хотя бы не упасть на дно. Здесь надо оставить минимальное количество команд, чтобы они зарабатывали хоть какие-нибудь деньги. Кому нужен матч «Уфа» — «Оренбург»? Он даже местным не особо нужен», — сказал Гурцкая YouTube-каналу «Вышли!».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.

На данный момент в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд.