«При Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером». Кечинов сравнил игру красно-белых при Ваноли и Витории

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру красно-белых под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли.

— Уже поняли, чем «Спартак» Ваноли принципиально отличается от команды Витории?

— Если говорить о стабильности, то ничем... Более того, при Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером. Другое дело, что не всегда это получалось. А Ваноли пытается подстроиться под соперника.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Нет ответа...

— Так стоило ли менять тренера?

— Да я всегда был против чехарды! Ну если ты определился с тренером, верь в него! Терпи. Зачем шарахаться? Я бы, например, дал Витории доработать до конца сезона. Да, в чемпионате были разные матчи, но ведь человек вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Это уже о чем-то говорит.

В 21-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, команда на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице.