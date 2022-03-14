Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:30

«При Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером». Кечинов сравнил игру красно-белых при Ваноли и Витории

Кечинов сравнил игру «Спартака» при Ваноли и Витории
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «СЭ» прокомментировал игру красно-белых под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли.

— Уже поняли, чем «Спартак» Ваноли принципиально отличается от команды Витории?

— Если говорить о стабильности, то ничем... Более того, при Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером. Другое дело, что не всегда это получалось. А Ваноли пытается подстроиться под соперника.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Нет ответа...

— Так стоило ли менять тренера?

— Да я всегда был против чехарды! Ну если ты определился с тренером, верь в него! Терпи. Зачем шарахаться? Я бы, например, дал Витории доработать до конца сезона. Да, в чемпионате были разные матчи, но ведь человек вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Это уже о чем-то говорит.

В 21-м туре Тинькофф РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2, команда на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице.

Квинси Промес и&nbsp;Айртон после забитого мяча. «Тихонова поставлю выше Промеса. А Витории дал бы доработать до конца сезона». Мнение Кечинова

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Руй Витория
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!
«В России максимально может быть 10 команд». Тимур Гурцкая — возможном расширении РПЛ
«Ман Юнайтед» — «Атлетико»: Роналду снова выбьет Симеоне из Лиги чемпионов?
«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 14 марта 2022 года
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кому нужен матч «Уфа» — «Оренбург». Гурцкая — о расширении РПЛ

Гурцкая: «Не верю в потолок зарплат в РПЛ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости