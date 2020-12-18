Тикнизян рассказал о трогательной беседе с мальчиком

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян в интервью клубной пресс-службе рассказал о трогательном разговоре с мальчиком у автобуса.

«У нас большая обойма, здоровая конкуренция, поэтому я стараюсь относиться к этому профессионально. Когда шли из отеля в автобус, маленький мальчик сказал: «Тикнизян, если ты не сыграешь должным образом, то я перестану за вас болеть». После таких слов я обязан выложиться на двести процентов», — сказал Тикнизян.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на втором месте, уступая «Зениту» четыре очка.