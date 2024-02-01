Мохеби не вправе отдать 9-й номер новичку «Ростова» Роналдо. Это запрещено регламентом

Новичок «Ростова» Роналдо не имеет права играть за дончан под 9-м номером. В последние дни активно обсуждается тема передачи ему этого номера, под которым в сезоне-2023/24 заявлен и выступает Мохаммад Абдолхамид Мохеби.

В пункте 9.5.1 регламента турнира однозначно написано, что это сделать невозможно:

«Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата».