«Краснодар» распустит вторую команду на неопределенный срок

По информации «СЭ», «Краснодар» решил распустить вторую команду на неопределенный срок. В связи с тем, что краснодарская «двойка» не смогла выполнить поставленную перед командой задачу, руководство клуба решило поставить проект на паузу на неопределенный срок.

«Краснодар-2» выступает во Второй лиге дивизион «Серебро». На данный момент команда занимает предпоследнее место, потеряв шансы на попадание во второй этап для повышения в Первую лигу.