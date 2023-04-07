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Сегодня, 14:36

Тихонов считает, что в матче «Спартак» — «Динамо» нет фаворита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов считает, что в матче 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» нет фаворита, так как обе команды испытывают проблемы с составом.

«Я считаю, что нас ждет интересный матч — и погода способствует этому, и болельщики, которые придут на стадион. Я думаю, что фаворита в матче нет, шансы 50 на 50, так как у «Спартака» есть проблемы с составом — Георгий Джикия и Квинси Промес травмированы, но возвращаются Шамар Николсон и Александр Соболев. У «Динамо» Федор Смолов не играл из-за травмы. Поэтому нас ждет интересный матч, потому что обе команды будут пытаться реабилитироваться в глазах и журналистов, и болельщиков, и руководства клубов. У команд есть своя игра, они показывают неплохой футбол, просто стечение обстоятельств, что они проиграли в последних матчах Кубка России. Я думаю, что от этого матча будет зависеть, как и кто будет дальше двигаться. Конечно, результаты «Спартака» зависят от участия Квинси Промеса в матчах, он не прошел подготовку, но сам подготовился в Москве, выглядел здорово, забивал, поэтому это серьезная потеря для «Спартака», мы это видим, потому что «Спартак» имеет моменты, но не забивает», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17473549
Андрей Тихонов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Локомотив – Зенит
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

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Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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