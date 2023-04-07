Рауль Рианчо: «Сейчас «Спартак» проходит через некий кризис»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился мнением насчет будущего Гильермо Абаскаля в красно-белом клубе.

«Пойдут ли разговоры об отставке Абаскаля, если «Спартак» проиграет «Динамо»? Скажу так, красно-белые проводят хороший сезон, но сейчас они проходят через некий кризис. В такие моменты всегда нужно быть хладнокровным, анализируя причины, из-за которых команда находится в данной ситуации. Это время для серьезных разговоров», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые занимают 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 41 очко. Динамовцы расположились на 5-й позиции (35 очков).