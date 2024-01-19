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19 января, 23:45

Тихонов: «Возможно, Джикия не играет, чтобы не продлевать контракт»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с защитником московской команды Георгием Джикией, который стал получать меньше игрового времени.

«Есть определенные моменты. У него остается полгода до конца контракта. Возможно, есть нюансы, чтобы контракт не продлевать — он так и не играет. Не знаю, что внутри, могу высказать только свое мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

В текущем сезоне Джикия сыграл 9 матчей за «Спартак», проведя на поле в общей сложности 706 минут.

19 января появилась информация, что защитник может остаться в московском клубе. При этом красно-белые не готовы предложить ему зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-vozmozhno-dzhikiya-ne-igraet-chtoby-ne-prodlevat-kontrakt/
Андрей Тихонов
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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16
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