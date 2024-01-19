Тихонов: «Возможно, Джикия не играет, чтобы не продлевать контракт»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ситуации с защитником московской команды Георгием Джикией, который стал получать меньше игрового времени.

«Есть определенные моменты. У него остается полгода до конца контракта. Возможно, есть нюансы, чтобы контракт не продлевать — он так и не играет. Не знаю, что внутри, могу высказать только свое мнение», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

В текущем сезоне Джикия сыграл 9 матчей за «Спартак», проведя на поле в общей сложности 706 минут.

19 января появилась информация, что защитник может остаться в московском клубе. При этом красно-белые не готовы предложить ему зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.