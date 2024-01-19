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19 января, 23:52

Первый тренер Сперцяна: «Краснодар» идет на первом месте в РПЛ — в этом есть заслуга Эдуарда»

Алина Савинова
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Мхитар Давидян, первый тренер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, оценил шансы футболиста перейти в европейский чемпионат этой зимой.

«Затрудняюсь оценить реальность перехода Сперцяна в Европу этой зимой. Зависит от желания Эдика и самого «Краснодара». Отпустит ли клуб его? Сейчас у них хорошая возможность стать чемпионами, а Эдик такой футболист, который может помочь команде. Я считаю, что он по уровню готов к переходу в «Ювентус», — приводит Metaratings.ru слова Давидяна.

Также он ответил на вопрос, стал ли Сперцян слабее после сорванного трансфера в «Аякс».

«Сперцян — профессионал. У него сейчас сумасшедшие условия, чтобы прогрессировать и стать сильнее, он это и делает. Команды РПЛ против «Краснодара» начали играть по-другому, уделяют внимание игре против Сперцяна, поэтому всем кажется, что он сбавил. Эдик играет на том же уровне, так же разгоняет атаки. Команда идет на первом месте — и в этом есть заслуга Сперцяна», — добавил специалист.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-spercyana-krasnodar-idyot-na-pervom-meste-v-etom-est-zasluga-eduarda-325597/
Эдуард Сперцян
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РПЛ
ФК Краснодар
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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