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Сегодня, 23:17

Первый тренер Кругового назвал спорным решение футболиста о переходе в ЦСКА

Алина Савинова
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Александр Колодкин, первый тренер защитника Данила Кругового, поделился мнением о переходе футболиста из «Зенита» в ЦСКА.

«На сегодняшний день тяжело сказать, только время покажет правильность выбора. Данил наверняка советовался с агентом, много времени потратили, чтобы решиться на переход. Решение, конечно, спорное, потому что Круговой — воспитанник «Зенита». В том числе и я отработал с ним много времени в системе клуба. С одной стороны, я огорчен, что такой качественный и молодой игрок уходит из «Зенита». Ведь Круговой — единственный воспитанник футбольной школы «Зенита» в нынешнем составе, который прошел все стадии. Печально, что клуб не нашел аргументов, чтобы оставить Кругового. С другой стороны, ЦСКА — новый этап его развития как игрока», — приводит Sport24 слова тренера.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Источник: https://sport24.ru/football/news-613459-pervyy-trener-krugovogo-perekhod-v-tsska-spornoye-resheniye-bolshego-vsekh-riskuyet-sam-danil
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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