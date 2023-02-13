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Сегодня, 16:13

В Госдуме считают, что Жирков должен продолжить футбольную карьеру в качестве тренера

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное приглашение Юрия Жиркова в Госдуму.

«Жиркову нужно продолжать футбольную карьеру в качестве тренера. Если у нас завершает карьеру какой- то большой спортсмен, то его зовут в Госдуму. Все большие спортсмены должны свои навыки и взгляды передавать новому поколению. Мне кажется, что у Жиркова это получится, он авторитетный футболист. Мы благодарны за его большую карьеру», — сказал Свищев «СЭ».

Последним клубом Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. 39-летний игрок провел лишь 3 матча в составе подмосковной команды, прежде чем покинуть клуб.

Также он выступал за ЦСКА, «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Юрий Жирков. Скромный, трудолюбивый, гениальный. Жирков закончил карьеру

Юрий Жирков
Дмитрий Свищев
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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П
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