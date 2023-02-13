В Госдуме считают, что Жирков должен продолжить футбольную карьеру в качестве тренера

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное приглашение Юрия Жиркова в Госдуму.

«Жиркову нужно продолжать футбольную карьеру в качестве тренера. Если у нас завершает карьеру какой- то большой спортсмен, то его зовут в Госдуму. Все большие спортсмены должны свои навыки и взгляды передавать новому поколению. Мне кажется, что у Жиркова это получится, он авторитетный футболист. Мы благодарны за его большую карьеру», — сказал Свищев «СЭ».

Последним клубом Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. 39-летний игрок провел лишь 3 матча в составе подмосковной команды, прежде чем покинуть клуб.

Также он выступал за ЦСКА, «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».