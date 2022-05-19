Тихонов объяснил, почему переход Бакаева в «Зенит» не станет провалом для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Сегодня, 19 мая, стало известно, что 25-летний россиянин может уйти в «Зенит» на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.

«Если «Спартак» не хочет видеть своего воспитанника в рядах, то почему такому трансферу не состояться? Я думаю, что тогда «Зенит» будет самым лучшим для него вариантом. Я так понимаю, руководство не может договорится с Бакаевым по контракту. Болельщики «Спартака» это знают. Думаю, тут понятно, что человек выбирает для себя место, где ему будет лучше. Возможно, Бакаев и «Спартак» не находят компромисса по зарплате, поэтому он и уходит. Конечно, в «Спартаке» хочется видеть воспитанников клуба.

Бакаев — хороший футболист. Я думаю, что он может играть в любой команде. Будет ли его уход провалом для менеджмента «Спартака»? Повторюсь, я думаю, что все упирается в контракт. Если ему предлагают одну сумму, а он не хочет, я не вижу здесь провала менеджмента», — приводит «Спорт день за днем» слова Тихонова.

Бакаев — воспитанник академии «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и отдал 7 результативных передач в 35 матчах за красно-белых. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2022 года.