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«Крылья Советов» не будут выкупать Игнатьева. Игрок вернется в «Рубин»

«Крылья Советов» не будут выкупать форварда Игнатьева у «Рубина»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», нападающий Иван Игнатьев после аренды в «Крыльях Советов» вернется в «Рубин».

Самарский клуб не будет выкупать нападающего за 2,5 миллиона евро — такая сумма отступных была прописана в договоре клубов.

Футболиста уже уведомили о том, что он не останется в самарском клубе. После завершения сезона Игнатьев вернется в «Рубин».

«Крылья Советов» арендовали 23-летнего Игнатьева у «Рубина» в феврале 2022 года. Россиянин принял участие в 5 матчах самарской команды и забил 1 гол.

Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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