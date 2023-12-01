«Пари НН» намерен арендовать Ермакова у ЦСКА

Как стало известно «СЭ», «Пари НН» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову. Нижегородцы рассматривают вариант аренды 20-летнего футболиста с опцией выкупа.

В текущем сезоне Ермаков провел 9 матчей за ЦСКА во всех турнирах. На счету футболиста 1 гол и 2 результативные передачи.

Текущее соглашение полузащитника с армейцами рассчитано до лета 2025 года.