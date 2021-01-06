Тетрашвили подал заявление на расторжение контракта с «Тамбовом»

Полузащитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили в разговоре с «СЭ» заявил, что подал заявление на расторжение контракта из-за задолженностей.

— Все началось после красной карточки в игре с «Динамо», —заявил «СЭ» Тетрашвили. — Все видели тот момент, когда я наступил на ногу Шиманьски. На следующий день у нас была восстановительная тренировка, ко мне подошел главный тренер Первушин и говорит: «Гурам, мы с тобой перестаем сотрудничать». Принял это, попросил свои документы и зарплату, которые мне должен клуб, он отправил к спортивному директору Худякову. Позвонил Павлу Борисовичу, спросил, как мы будем решать вопрос. С учетом того, что убрать меня — решение клуба, руководство должно предлагать свои условия. Он сказал, чтобы я не кипел, что чуть позже все решим.

В последнее время играл с сильной болью в ноге. Поэтому предложил Худякову, чтобы меня отпустили в Москву на медосмотр. КДК дал четыре матча дисквалификации, а до конца первой части сезона оставалось шесть игр. Поэтому договорились, что примем решение по будущему зимой.

Поехал в Москву, сделал МРТ, оказалось, что я месяц играл с переломом лодыжки. Никто об этом не знал. Никогда не жаловался, что у меня что-то болит. Начал восстанавливаться. До Нового года прошел курс реабилитации и приступил к тренировкам.

Последние недели 2020 года звонил Павлу Борисовичу, чтобы понять, как мы действуем, что с финансами, но он не брал трубку. Закипел, обратился к юристу и написал в клуб претензию на расторжение контракта. На следующий день мне позвонил главный тренер Сергей Саныч (Первушин. — Прим. С.Т.), поблагодарил за работу, сказал, что наш разговор в силе и меня в команде больше не будет. Без проблем, все понимаю, я слишком эмоциональный игрок, просто хотелось все сделать по-человечески. Но Худяков не брал трубку, и я подал заявление на расторжение контракта.

— Что происходит сейчас?

— У клуба есть месяц, чтобы погасить задолженности. В ином случае контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке.

(Севастиан Терлецкий)