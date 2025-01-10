Тимур Гурцкая — об уровне РПЛ: «Мы привыкли ругать свое, но не все так плохо»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая поделился мнением о текущем уровне РПЛ.

«Не все так плохо, как мы иногда кричим. Порой матчи РПЛ смотреть интереснее, чем топ-чемпионаты — Франции, Португалии. Их смотреть невозможно. Италия, Германия, Испания интересно смотреть только верх таблицы, все остальное часто просто вырви глаз. Мы привыкли свое ругать, но не все так категорично. Да, уехали большие легионеры вроде Малкома, но мне игру «Факел» — «Оренбург» смотреть интереснее, чем игры середняков Франции. У нас был отличный финиш прошлого сезона, прекрасная гонка в этом чемпионате. Все нормально», — цитирует Гурцкая «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.